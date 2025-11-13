Cina: scoperta tomba preistorica nella provincia insulare di Hainan

Una tomba preistorica risalente a 12.000-13.000 anni fa è stata scoperta nella provincia cinese meridionale di Hainan, ed è ritenuta la più antica tomba mai rinvenuta sull'isola. Gli ornamenti in conchiglia trovati nella tomba offrono nuovi indizi sulla cultura antica di Hainan e sui suoi legami con il Sud-est asiatico. (ITALPRESS/XINHUA) mec/mgg/gtr (Fonte video: Xinhua)