Home Video News Xinhua Cina, robot umanoidi in miniatura si sfidano alla WAIC 2026
Cina, robot umanoidi in miniatura si sfidano alla WAIC 2026
Uno dei momenti più simpatici della Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale (WAIC) 2026: un divertente duello tra due robot in miniatura. Il Mini Pi Plus della High Torque Robotics, diventato virale alla mezza maratona Beijing E-Town, ha sfidato il Q1 della PrimeBOT in un divertente duello, con i due robot che si sono fronteggiati nell'area espositiva. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)