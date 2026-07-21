Cina: Shenzhen vive nel futuro tra droni per le consegne e sci indoor

Come sarà il futuro? A Shenzhen è già parte della vita quotidiana. È possibile ricaricare il telefono tramite un dissuasore intelligente, ordinare cibo consegnato da un drone, sciare nel più grande centro sciistico al coperto del mondo e osservare droni antincendio superare i 300 metri di altezza. Il polo cinese dell'innovazione sta trasformando idee futuristiche in realtà. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)