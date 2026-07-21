Home Video News Xinhua Cina: robot umanoide mette in mostra la propria destrezza alla WAIC
Cina: robot umanoide mette in mostra la propria destrezza alla WAIC
Modella un palloncino a forma di cane come un vero professionista dei luna park. Questo robot umanoide ha attirato l'attenzione alla Conferenza mondiale sull'IA (WAIC) 2026 di Shanghai. Il segreto? Mani estremamente abili, sviluppate da AGILINK, capaci di dimostrare una precisione e un controllo delicato di nuova generazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)