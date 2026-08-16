Cina: robot con IA smistano fino a 1.200 pacchi all’ora

Il futuro della logistica sta prendendo forma a Guangzhou, nella Cina meridionale. Il Centro di smistamento postale di Guangzhou di China Post ha impiegato robot dotati di intelligenza artificiale incarnata, capaci di smistare fino a 1.200 pacchi all'ora, utilizzando la percezione multimodale e il processo decisionale autonomo per gestire il carico dei pacchi e identificare gli articoli irregolari. Il centro gestisce circa 6,5 milioni di invii postali al giorno, con volumi giornalieri di picco superiori a 10 milioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)