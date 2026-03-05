Cina: “Risveglio degli insetti”, il terzo dei 24 termini solari

Il 5 marzo arriva il "Risveglio degli insetti" (Jingzhe), il terzo dei 24 termini solari cinesi, quando si dice che il tuono primaverile risveglia la vita in letargo. Con l'aumento delle temperature e delle piogge, il suolo si riscalda e la crescita accelera. Un chiaro punto di svolta: l'inverno svanisce e lascia posto al rinnovamento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)