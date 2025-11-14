Home Video News Xinhua Cina: produttore cinematografico spagnolo guarda a nuove opportunità nel Paese
Cina: produttore cinematografico spagnolo guarda a nuove opportunità nel Paese
Cosa pensano davvero i filmmaker internazionali dell'industria cinematografica cinese in rapida crescita? Al mercato cinematografico del Golden Rooster Film Festival a Xiamen, il produttore spagnolo Pedro Barbadillo afferma che la Cina è "fiorente", innovativa e piena di opportunità. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)