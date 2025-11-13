JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’Istituto Xinhua,

un think tank affiliato all’Agenzia di stampa Xinhua, ha

pubblicato giovedì un rapporto intitolato “Costruire

congiuntamente un nuovo modello di leadership globale – Lavorare

insieme per un sistema di governance globale più giusto e

razionale” in occasione del Global South Media and Think Tank

Forum China-Africa Partnership Conference.

Secondo il rapporto, la comunità internazionale ha urgentemente

bisogno di un “nuovo modello di leadership globale”, che non

provenga da un singolo Paese, blocco o organizzazione

internazionale, ma che rappresenti una forma di leadership

multilaterale – una sinergia forgiata dalla comunità

internazionale in risposta attiva alle sfide globali.

Il rapporto afferma che il mondo di oggi si trova di fronte a un

deficit di leadership globale, evidente nel fallimento nel

mantenimento della pace, nello squilibrio dello sviluppo e nelle

tensioni tra civiltà.

Per superare questo deficit, la strategia fondamentale per

costruire congiuntamente questa “nuova leadership globale”

consiste nel trascendere la logica dell’egemonia attraverso la

logica della simbiosi, si legge nel testo.

Il rapporto individua quattro vie fondamentali per costruire tale

leadership: adottare i valori condivisi dell’umanità come guida;

utilizzare le Quattro Iniziative Globali proposte dalla Cina come

quadro sistemico; promuovere un mondo multipolare, equo e ordinato

e una globalizzazione economica inclusiva come direzione della

trasformazione; e costruire una comunità dal futuro condiviso per

l’umanità come visione futura.

Il rapporto rileva che i Paesi del Sud globale si stanno

risvegliando come attori principali e stanno apportando nuova

vitalità alla governance globale, mentre le grandi nazioni

dovrebbero svolgere un ruolo più attivo.

La Cina, aggiunge il rapporto, rimane impegnata a fungere da forza

costruttiva in un mondo in cambiamento, contribuendo a rafforzare

la leadership globale attraverso la sua saggezza civile, il

costante sviluppo interno e una cooperazione internazionale

pragmatica.

Il rapporto è stato presentato da Lyu Yansong, caporedattore

dell’Agenzia di stampa Xinhua, durante il forum. L’evento di due

giorni, che si conclude venerdì, si concentra sul rafforzamento

della governance globale e sull’approfondimento della cooperazione

tra Cina e Africa.

Oltre 200 rappresentanti provenienti da più di 160 media, think

tank, organizzazioni governative e altre istituzioni della Cina e

di 41 Paesi africani, oltre che dell’Unione Africana, si sono

riuniti a Johannesburg, in Sudafrica, per discutere sul tema

“Riformare la governance globale: nuovi ruoli e visioni per la

cooperazione Cina-Africa”.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-