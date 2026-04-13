Cina, premier spagnolo visita HQ di Xiaomi e prova un veicolo elettrico

"Muy bien (molto bene)", ha affermato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez sedendosi al volante di un nuovo modello di veicolo elettrico nel quartier generale del colosso tecnologico cinese Xiaomi a Pechino. Ha provato anche altri prodotti innovativi come cellulari e dispositivi per la smart home. Sanchez è in Cina per la sua quarta visita nel Paese in quattro anni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)