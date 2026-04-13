Cina, premier spagnolo Pedro Sanchez denuncia logica a somma zero

Interpretare la realtà secondo una mentalità a somma zero è sbagliato e pericoloso, perché "ci rende prigionieri del passato e limita le possibilità che il futuro ci offre", ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in visita, durante un discorso tenuto alla Tsinghua University di Pechino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)