Cina: politica di esenzione dal visto favorisce aumento ingressi dall'estero
La Cina sta accogliendo un numero crescente di visitatori stranieri mentre continua ad ampliare la sua politica di esenzione dal visto. Dai siti culturali ai vivaci paesaggi urbani, dall'ospitalità calorosa alla comodità dei viaggi, il Paese lascia un'impressione duratura e ispira il desiderio di tornare. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)