Cina, partite di calcio in un villaggio a 3.700 metri
La nona Coppa di Capodanno si è svolta nella cittadina di Marri, una comunità d'alta quota nel sud-ovest della Regione autonoma cinese dello Xizang, con oltre una dozzina di squadre ma priva di un campo adeguato, fino a quando il sostegno del gruppo COSCO Shipping ha consentito la realizzazione del primo terreno di gioco ufficiale, migliorando in modo significativo lo svolgimento degli eventi calcistici locali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)