Cina: Nyingchi, fiori di pesco creano scenario primaverile da fiaba

A Nyingchi, nello Xizang, decine di migliaia di alberi di pesco selvatici sono ora in piena fioritura, creando uno splendido paesaggio primaverile sullo sfondo di montagne innevate. Favorita dal marchio turistico legato ai fiori di pesco, la regione sta attirando un numero crescente di visitatori. La forte crescita del turismo sta contribuendo ad aumentare i redditi di agricoltori e allevatori locali, dando al tempo stesso nuovo slancio all'economia locale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video. Xinhua)