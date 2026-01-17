Cina, nello Xinjiang torna la gara di “sci di pelliccia”.Più di 300 partecipanti

Un'antica competizione di "sci di pelliccia" (sci realizzati in legno e ricoperti di pelliccia) si è svolta venerdì 16 gennaio allo Jiangjunshan International Ski Resort di Altay, nello Xinjiang. Oltre 300 atleti provenienti da undici squadre locali sono scesi in pista su sci di pelliccia fatti a mano, impugnando bastoni da sci in legno massello. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)