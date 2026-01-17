Home Video News Xinhua Cina, nello Xinjiang torna la gara di “sci di pelliccia”.Più di 300...
Cina, nello Xinjiang torna la gara di “sci di pelliccia”.Più di 300 partecipanti
Un'antica competizione di "sci di pelliccia" (sci realizzati in legno e ricoperti di pelliccia) si è svolta venerdì 16 gennaio allo Jiangjunshan International Ski Resort di Altay, nello Xinjiang. Oltre 300 atleti provenienti da undici squadre locali sono scesi in pista su sci di pelliccia fatti a mano, impugnando bastoni da sci in legno massello. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)