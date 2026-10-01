Home Video News Xinhua Cina, nella fabbrica che produce componenti per gli aerei Boeing
Cina, nella fabbrica che produce componenti per gli aerei Boeing
Cosa c'è dietro la realizzazione di un aereo Boeing? Uno sguardo all'interno della Boeing Tianjin Composites, dove i materiali compositi vengono trasformati in componenti per aeromobili, tra cui i radome per il Boeing 787. Secondo l'azienda, il mercato cinese dell'aviazione commerciale, in continua crescita, offre opportunità a tutti gli operatori del settore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)