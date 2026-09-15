Cina: Minning trasformata dalla collaborazione est-ovest per lotta alla povertà

Nell'arco di tre decenni Minning, una cittadina del Ningxia, in Cina, si è trasformata da insediamento povero ai margini del deserto del Gobi in cittadina prospera. Minning è soltanto una delle numerose realtà ad aver beneficiato della collaborazione cinese tra est e ovest per la lotta della povertà, che abbina le province orientali più sviluppate alle regioni occidentali meno avanzate per condividere risorse, competenze e investimenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)