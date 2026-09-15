Cina: a Nanchino regata internazionale tra università

Oltre 300 vogatori provenienti da 34 università di tutto il mondo hanno partecipato lo scorso fine settimana al Nanjing International Universities Rowing Open 2026, disputato sul fiume Qinhuai, nel Jiangsu della Cina orientale. Il coinvolgimento degli studenti universitari nel canottaggio ha dato un forte impulso alla crescita di questo sport, secondo quanto dichiarato da atleti e allenatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)