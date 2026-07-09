Cina, membro Partito comunista italiano loda lotta povertà e progressi high-tech

"Mettere le persone al centro... farle uscire dalla povertà e offrire loro tecnologie all'avanguardia", ha dichiarato un esponente del Partito comunista italiano dopo una visita nel Guizhou, in Cina. Faceva parte di una delegazione composta da rappresentanti di partiti politici e media provenienti da oltre 20 Paesi, che ha visitato la provincia per osservare in che modo la tecnologia stia guidando lo sviluppo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)