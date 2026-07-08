Cina: Changchun ospita mostra sull’evoluzione dell’industria automobilistica

La prima autovettura prodotta a livello nazionale in Cina fu presentata nella città nord-orientale di Changchun nel 1958. Dalle berline classiche alla mobilità intelligente, una mostra a Changchun ripercorre l'evoluzione dell'industria automobilistica della città e mostra come il più antico colosso automobilistico cinese stia cavalcando l'onda della produzione intelligente. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr(Fonte video: Xinhua)