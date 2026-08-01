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Cina: marmotta “rovina” la foto a un treno ad alta velocità nel Gansu
Un treno ad alta velocità attraversa maestoso i campi dorati di Zhangye, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, ma un'inaspettata marmotta ruba la scena. La piccola "osservatrice" selvatica compare proprio al momento giusto, dando vita a un sorprendente incontro tra natura e trasporti moderni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)