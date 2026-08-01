Cina: cavalieri d’Italia avvistati in una riserva naturale in Mongolia Interna

Uno stormo di cavalieri d'Italia è stato avvistato nella Riserva naturale nazionale di Horqin, nella Regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Al tramonto, gli eleganti uccelli hanno camminato nelle acque basse, con le lunghe zampe rosse illuminate sullo sfondo del tranquillo paesaggio, dando vita a un suggestivo scenario di armonia tra fauna selvatica e natura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)