Cina: marchi nazionali di bellezza stanno conquistando consumatori globali

I marchi cinesi di bellezza stanno guadagnando popolarità in tutto il mondo. Dagli scaffali dei negozi di Tokyo alle catene di vendita al dettaglio negli Stati Uniti e in Europa, sempre più consumatori nel mondo stanno scoprendo i prodotti provenienti dalla Cina. Dietro questa ascesa c'è una potente combinazione di innovazione, solidità della catena di approvvigionamento e creatività culturale. Sostenuti in patria dal più grande mercato cosmetico al mondo, questi marchi hanno sviluppato cicli di prodotto rapidi, solide capacità di ricerca e sistemi produttivi altamente efficienti. Molte aziende stanno anche fondendo tecnologia moderna ed estetica cinese, offrendo prodotti di alta qualità che bilanciano prestazioni, design e convenienza. Di conseguenza, i cosmetici cinesi non stanno più soltanto recuperando terreno rispetto ai marchi globali, ma stanno sempre più rimodellando il panorama mondiale del settore bellezza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca3 (Fonte video: Xinhua)