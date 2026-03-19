Cina: manifattura intelligente in mostra alla CIEX di Tianjin

La 22esima edizione della China (Tianjin) International Equipment & Manufacturing Industry Expo (CIEX) si è aperta ieri a Tianjin, attirando oltre 800 imprese provenienti dalla Cina e dall'estero per esplorare le opportunità nella dinamica trasformazione digitale e intelligente della manifattura cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)