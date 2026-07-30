Cina: CEO australiano, autocisterna di XCMG è “maneggevole e potente”

Cina: CEO australiano, autocisterna di XCMG è “maneggevole e potente”

Dino Otranto, amministratore delegato della divisione Metalli e Operazioni di Fortescue, in Australia, ha recentemente visitato il centro prove di XCMG a Xuzhou, in Cina, dove ha testato su strada un'autocisterna elettrica a batteria da 150 tonnellate: era la prima volta in assoluto che guidava un veicolo di quelle dimensioni. Ha elogiato la sua maneggevolezza, la reattività dei comandi e la potente accelerazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)