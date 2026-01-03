Home Video News Xinhua Cina: l’unico panda gigante marrone del mondo in cattività si gode l’inverno
Cina: l’unico panda gigante marrone del mondo in cattività si gode l’inverno
L'unico esemplare di panda gigante marrone in cattività al mondo è stato immortalato mentre si gode lo scenario invernale in un centro di ricerca nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Chiamato Qi Zai, il panda ha un mantello unico che spicca in modo spettacolare sulla neve fresca. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mec (Fonte video: Xinhua)