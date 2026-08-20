Home Video News Xinhua Cina, l’IA entra nel mondo reale
Cina, l’IA entra nel mondo reale
La prossima fase dell'intelligenza artificiale potrebbe non limitarsi al mondo dei computer. Potrebbe invece estendersi alle fabbriche, agli ospedali e alle città. Cosa accadrà, dunque, quando l'IA incontrerà la potenza manifatturiera della Cina? Il Paese sta cercando di combinare il proprio vantaggio competitivo nel settore manifatturiero con l'intelligenza artificiale, per portare l'IA nel mondo reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)