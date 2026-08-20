Home Video News Xinhua Cina: Jingdezhen, Molly di POP MART incarna il trend del “Chinamaxxing”
Cina: Jingdezhen, Molly di POP MART incarna il trend del “Chinamaxxing”
Mentre il fenomeno del "Chinamaxxing" è diventato virale online, a Jingdezhen una tendenza di questo tipo è diffusa da secoli. Questa Molly di POP MART in edizione limitata combina un giocattolo di design con il pahua, un'elaborata tecnica della porcellana di Jingdezhen risalente alla dinastia Qing (1644-1911). (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)