Cina: Lhasa, al via celebrazioni per il Festival di Shoton

Un thangka di 500 metri quadrati è stato srotolato ieri presso il monastero di Drepung, dando il via al Festival di Shoton a Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Noto per l'esposizione del gigantesco thangka, l'opera tibetana e le celebrazioni tradizionali, il festival è uno degli eventi culturali più importanti di Lhasa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)