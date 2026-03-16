Home Video News esteri Cina: le fioriture primaverili richiamano visitatori a Dali
Cina: le fioriture primaverili richiamano visitatori a Dali
A marzo, le fioriture primaverili ricoprono Dali, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, richiamando folle di visitatori desiderosi di godersi la stagione. I terrazzamenti di fiori di colza sbocciano in tutto il loro splendore, distendendosi sulle colline come onde dorate. Seguiteci alla scoperta di questo vivace paesaggio primaverile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)