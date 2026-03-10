Cina: le “due sessioni” viste dai giornalisti, perché seguire l’evento?

"Ogni anno, con la mia macchina fotografica, condivido con il nostro pubblico la realtà delle 'due sessioni'". Mentre a Pechino si tengono le sessioni annuali del massimo organo legislativo e consultivo politico della Cina, i giornalisti stranieri che seguono gli eventi sul posto hanno condiviso con Xinhua le loro principali riflessioni e aspettative. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)