Cina: lavori sospesi a Chengdu per proteggere pulcini di barbagianni delle erbe

A Chengdu sono stati sospesi i lavori di costruzione dopo che gli operai hanno scoperto nel cantiere un gruppo di pulcini di barbagianni delle erbe orientale, specie protetta dallo Stato. Invece di intervenire, gli esperti hanno consigliato di lasciare che i genitori allevassero i piccoli in modo naturale. Con telecamere ora a monitorare il nido, i soffici pulcini crescono costantemente - un passo attento in più verso il ritorno in natura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)