Cina: Lanterna del drago di Chengnan trova spazio anche nelle scuole all’estero

Dal 2000, la Lanterna del drago di Chengnan, patrimonio culturale immateriale di livello provinciale del Jiangxi, in Cina, si è diffusa in 36 Paesi e regioni. In questo processo ha trovato spazio anche nelle scuole all'estero. Negli ultimi anni, scuole di lingua cinese e scuole primarie e secondarie locali in alcuni Paesi e regioni hanno aggiunto le lanterne del drago, riprogettate e più leggere, ai loro programmi multiculturali, aiutando i bambini a conoscere la cultura cinese attraverso attività pratiche di danza del drago. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1