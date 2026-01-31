Cina: lanciato in orbita un satellite algerino

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato sabato un satellite algerino per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese.
Un razzo vettore Long March-2C è decollato dal centro di lancio alle 12:01 (ora di Pechino), inviando con successo il satellite nella sua orbita prevista.
Il satellite algerino sarà utilizzato principalmente per la pianificazione del territorio, per la prevenzione e la mitigazione dei disastri.
Il lancio di sabato ha segnato la 629^ missione della serie di razzi Long March della Cina.
(ITALPRESS).
