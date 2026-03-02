Cina: la trasformazione smart e verde del porto di Rizhao

Il porto di Rizhao sta ridefinendo l'aspetto di un porto moderno. Le tecnologie all'avanguardia stanno alimentando una profonda trasformazione nello scalo della provincia orientale cinese dello Shandong. Mentre il Paese accelera lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità, il porto si sta trasformando in un polo di innovazione ed efficienza, navigando verso un futuro più intelligente e più verde. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)