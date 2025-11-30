Cina, la star di snowboard Su Yiming punta in alto per Milano Cortina 2026

Dopo aver conquistato un clamoroso primo e secondo posto insieme al compagno di squadra Ge Chunyu nella finale del big air maschile alla Coppa del Mondo di snowboard FIS 2025-26, il cinese Su Yiming ritiene che questo sia solo l'inizio per lo snowboard cinese e guarda avanti sperando che tutti possano raggiungere il massimo livello mondiale. (XINHUA/ITALPRESS). fonte video Xinhua