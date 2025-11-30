Home Video News Sport Cina, la star di snowboard Su Yiming punta in alto per Milano...
Cina, la star di snowboard Su Yiming punta in alto per Milano Cortina 2026
Dopo aver conquistato un clamoroso primo e secondo posto insieme al compagno di squadra Ge Chunyu nella finale del big air maschile alla Coppa del Mondo di snowboard FIS 2025-26, il cinese Su Yiming ritiene che questo sia solo l'inizio per lo snowboard cinese e guarda avanti sperando che tutti possano raggiungere il massimo livello mondiale. (XINHUA/ITALPRESS). fonte video Xinhua