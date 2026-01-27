Home Video News Xinhua Cina: la riserva naturale nazionale di Chongming Dongtan
Alla foce del fiume Yangtze si trova il "paradiso degli uccelli", la riserva naturale nazionale di Chongming Dongtan, primo sito del Patrimonio naturale mondiale di Shanghai. Da novembre a marzo dell'anno successivo è il periodo ideale per incontrare questi volatili La popolazione di uccelli migratori è aumentata rapidamente da 40.000 a 180.000. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)