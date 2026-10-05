Cina, la nuova generazione brilla ai Giochi asiatici di Aichi-Nagoya

La Cina ha chiuso i Giochi asiatici di Aichi-Nagoya con 169 medaglie d'oro, 89 d'argento e 83 di bronzo, conquistando il primo posto nel medagliere per numero di ori per la 12esima edizione consecutiva. I suoi giovani atleti si sono distinti in diverse discipline sportive, mostrando sicurezza e volontà di affrontare nuove sfide. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)