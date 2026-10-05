Home Video News Xinhua Cina, gli insegnanti portano lingua e cultura nazionali nelle aule del Camerun
Cina, gli insegnanti portano lingua e cultura nazionali nelle aule del Camerun
Mentre il mondo celebra la Giornata mondiale degli insegnanti il 5 ottobre, l'insegnante di cinese Guo Lu racconta la soddisfazione che prova nell'insegnare la lingua in Camerun, dove l'Istituto Confucio dell'Università di Yaoundé II è cresciuto nell'arco di quasi due decenni fino a diventare una rete di 14 sedi didattiche distribuite in otto città, raggiungendo oltre 148.000 studenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)