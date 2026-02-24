PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 la Cina ha creato più terreni agricoli ad alta produttività grazie ai continui e solidi progressi compiuti nel 2025 nell’ambito degli sforzi di modernizzazione agricola nel Paese.

Secondo i dati del ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, lo scorso anno la Cina ha completato la costruzione e la ristrutturazione di 75,68 milioni di mu (5,05 milioni di ettari) di terreni agricoli ad alta produttività, portando la superficie totale nazionale a superare il miliardo di mu. Questo tipo di terreni è rappresentato da superfici coltivate generalmente ben attrezzate con infrastrutture e in grado di garantire rese stabili ed elevate.

Tra gli indicatori dei progressi della modernizzazione agricola in Cina si sono distinti i progressi scientifici e tecnologici, contribuendo per oltre il 64% alla produzione agricola nel 2025, mentre la quota di mercato delle varietà di sementi coltivate a livello nazionale per bestiame e pollame, prodotti acquatici e ortaggi ha superato rispettivamente l’80%, l’86% e il 91%.

Lo scorso anno il tasso complessivo di meccanizzazione per la coltivazione, la semina e la raccolta nei campi ha raggiunto il 76,7%.

In particolare, il numero di droni agricoli in uso ha superato le 300.000 unità, con una superficie operativa annuale che ha oltrepassato i 460 milioni di mu.

La Conferenza centrale sul lavoro rurale, tenutasi a dicembre 2025, ha sottolineato che la modernizzazione agricola e rurale riveste un’importanza significativa per la modernizzazione cinese nel suo complesso, invitando a promuovere uno sviluppo di alta qualità dei terreni agricoli di alto livello in diverse aree e categorie.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-