Home Video News Xinhua Cina, la CICPE sostiene la spesa globale e condivide le opportunità del...
Cina, la CICPE sostiene la spesa globale e condivide le opportunità del Paese
La sesta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) è la prima da quando il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato a pieno regime, nel dicembre dello scorso anno, le operazioni doganali speciali su tutta l'isola. Con una forte partecipazione internazionale, l'evento conferma la fiducia costante delle imprese globali nella seconda economia mondiale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)