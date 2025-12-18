URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dall’inizio di quest’anno, la regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro ha accelerato la costruzione di progetti di conservazione delle risorse idriche, raggiungendo un investimento complessivo superiore a 40 miliardi di yuan (circa 5,67 miliardi di dollari USA).

Il governo regionale mercoledì ha riferito ai media che lo Xinjiang ha superato il suo obiettivo annuale di investimenti, con 40,03 miliardi di yuan destinati ai suddetti progetti.

Il Progetto di conservazione delle risorse idriche di Dashixia ha iniziato l’invaso delle acque il 20 settembre, mentre Yulongkashi e altri importanti progetti hanno raggiunto traguardi chiave, ha riferito Jiao Quanxi, vice direttore del dipartimento regionale delle risorse idriche.

Progressi costanti sono stati registrati anche nei progetti di controllo delle inondazioni, di approvvigionamento rurale di acqua potabile e di gestione ecologica dei bacini fluviali, ha aggiunto Jiao.

