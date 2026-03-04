Home Video News esteri Cina, in costruzione ferrovia ad alta velocità Xi’an-Chongqing lunga 739 km
In Cina, a Hechuan, nella municipalità sud-occidentale di Chongqing, sono in corso i lavori di costruzione della ferrovia ad alta velocità Xi'an-Chongqing. Una volta completata, la linea ferroviaria, lunga 739 chilometri, contrinuirà allo sviluppo delle regioni che attraverserà. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/abr/mca1 (Fonte video: Xinhua)