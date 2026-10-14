PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì il ministero cinese dell’Istruzione ha annunciato che sta per essere pubblicato un quadro di riferimento per gli standard mondiali in materia di istruzione professionale, sviluppato per promuovere il riconoscimento reciproco degli standard di istruzione professionale e delle qualifiche professionali tra i vari Paesi.

Basato sulle pratiche cinesi in materia di istruzione professionale e attingendo all’esperienza dei Paesi di tutto il mondo, il “Quadro di riferimento per gli standard mondiali in materia di istruzione professionale e tecnica”, il primo del suo genere al mondo, copre settori chiave di interesse globale nell’istruzione professionale, tra cui valori, sistemi, governance, sostegno e misure, secondo il ministero.

Il quadro, la cui elaborazione è stata guidata e promossa dalla Cina, sarà pubblicato ufficialmente durante la Conferenza mondiale sullo sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica 2026, che si terrà nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, dal 15 al 17 ottobre.

Le autorità dell’istruzione, i dipartimenti industriali e le associazioni di categoria di oltre 40 Paesi sono stati invitati a partecipare alle discussioni e a contribuire al perfezionamento del testo durante più di un anno di stesura e consultazioni, ha dichiarato Peng Binbai, funzionario del ministero.

Finora, 46 Paesi hanno espresso il proprio riconoscimento e sostegno al quadro, ha aggiunto Peng.

La Cina dispone attualmente del più grande sistema di istruzione professionale al mondo, con oltre 10 milioni di diplomati ogni anno. Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), l’istruzione professionale ha formato oltre il 70% dei lavoratori altamente qualificati aggiuntivi destinati ai settori industriali moderni del Paese.

La Cina ha inoltre istituito 38 Laboratori Luban in 32 Paesi, offrendo percorsi di istruzione accademica a oltre 30.000 studenti e formazione non finalizzata al conseguimento di un titolo di studio a più di 160.000 partecipanti.

Dal 2022, il ministero dell’Istruzione ha organizzato due edizioni della Conferenza mondiale sullo sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica.

“L’influenza internazionale della Cina nel campo dell’istruzione professionale continua a crescere e la conferenza è diventata un’importante piattaforma per gli scambi internazionali nel settore”, ha dichiarato Liu Yong, un altro funzionario del ministero.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-