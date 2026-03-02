Cina: imprese tedesche a Taicang abbracciano crescita guidata da innovazione

Taicang, una città della provincia orientale cinese del Jiangsu, ospita oltre 560 imprese tedesche, con investimenti complessivi superiori a 6 miliardi di dollari USA. Molte di esse hanno delocalizzato in Cina la ricerca e lo sviluppo (R&S) e la produzione, riflettendo l'ascesa del Paese come hub globale dell'innovazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)