Cina: imprese taiwanesi puntano sulla manifattura smart a Xiamen

Nella città costiera di Xiamen, nella Cina continentale, molte imprese a capitale taiwanese stanno prosperando. Sotto la spinta delle nuove forze produttive di qualità, le imprese stanno accelerando l'ammodernamento della manifattura intelligente, investendo di più in automazione e tecnologie digitali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)