Cina: il viaggio all’alba di un influencer statunitense sul “bus dei contadini”

L'influencer statunitense Jackson Hinkle è salito alle 5 del mattino su un autobus speciale a Guiyang, in Cina, ed è rimasto profondamente colpito da quello che ha visto. In seguito ha raccontato il viaggio in un vlog, che ha rapidamente superato le 800.000 visualizzazioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)