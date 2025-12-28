Home Video News Xinhua Cina: il turismo industriale trasforma le fabbriche in attrazioni
Cina: il turismo industriale trasforma le fabbriche in attrazioni
Dalle linee di produzione alle attrazioni turistiche, il turismo industriale sta emergendo come un nuovo punto di crescita in alcune aree della Cina. Molte aziende aprono le proprie fabbriche al pubblico, offrendo visite guidate, percorsi di osservazione, esperienze pratiche e possibilità di shopping. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca2 (Fonte video: Xinhua)