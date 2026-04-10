Home Video News Xinhua Cina, il legame emotivo conta più che mai nel mercato dei consumi
Cina, il legame emotivo conta più che mai nel mercato dei consumi
Mentre la Cina promuove l'aggiornamento dei consumi nel quadro del suo 15esimo Piano quinquennale, il mercato nazionale dei consumatori sta entrando in una nuova fase. In "Spark Dialogue", You Zhixin di Xinhua parla delle tendenze in evoluzione, dei fattori emotivi e dell'ascesa di Shanghai come hub globale dei consumi con Andrew Wu, presidente per la Greater China del gruppo LVMH. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)