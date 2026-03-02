Cina: il Guangdong accelera verso un futuro a guida autonoma

I taxi senza conducente sono ora operativi su larga scala a Guangzhou, nel sud della Cina, mostrando come la mobilità autonoma stia trasformando il trasporto urbano. Mentre la Cina sviluppa nuove forze produttive di qualità, il futuro di una mobilità più intelligente e sicura, guidato dalla tecnologia, è già sulle strade. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)