Cina, i marchi internazionali lanciano edizioni limitate per l’Anno del Cavallo

Nella cultura cinese il cavallo è simbolo di vitalità, velocità e tenacia. Con il Capodanno cinese alle porte, i marchi internazionali stanno entrando nel mercato con edizioni limitate dedicate all'Anno del Cavallo, puntando a intercettare una fetta dei massicci consumi festivi della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)